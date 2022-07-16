منصة مصر الرقمية السجل المدني.. اعرف الرابط والخدمات المقدمة

يحظى رابط منصة مصر الرقمية السجل المدني، بتفاعل كبير على محركات البحث العالمية «جوجل»، من قبل المواطنين، لذا في إطار الدور الخدمي المتنوع الذي يقدمه «الوطن» للمواطنين، نستعرض خطوات ورابط منصة مصر الرقمية السجل المدني.

خطوات ورابط منصة مصر الرقمية السجل المدني

يمكن التسجيل والحصول على خدمات السجل المدني من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية من «هنـــــا».

- اختيار خدمات المواطنين.

- اختيار القطارع المنوط به تقديم الخدمة المطلوبة.

- كتابة البيانات.

- تحميل كل الأوراق المطلوبة.

- الضغط على «حفظ».

وتهدف وزارة الاتصالات، من خلال المنصة المصرية الرقمية، إلى إلغاء الخدمات الورقية للمواطنين؛ لعدم إهدار الوقت والجهد والروتين في كل المصالح الحكومية.

خدمات المنصة الرقمية المقدمة للمواطنين

تقدم العديد من الوزارات الحكومية خدمات مختلفة للمواطنين من خلال المنصات الرقمية الإلكترونية، ومن أبرزها:

- التموين، قدم الموقع تفعيل البطاقات التموينية، وإصدار البطاقة التموينية لأول مرة، وإصدار بدل التالف، والفصل الاجتماعي، والاستعلام عن موعد الصرف، والنقل من محافظة إلى أخرى، وضم أفراد جديدة لبطاقة التموين.

- المرور، قدمت المنصة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، وتقديم التظلمات، وسداد قيمة المخالفات، وإصدار بدل التالف لرخص القيادة، وإصدار بدل الفاقد لرخص القيادة.

- قطاع الأحوال المدنية، حيث قدم كيفية استخراج بدل تالف لبطاقات الرقم القومي، وإصدار شهادة الميلاد المميكنة، وإصدار شهادة الوفاة المميكنة، كل هذا بشكل إلكتروني.

- والتوثيق ونقل الملكية، وتوثيق العقود، واستخراج توكيلات عامة أو خاصة.

- الضرائب.

- السجل التجاري، فكل هذه التعاملات للمواطنين عملها من خلال الموقع الإلكتروني أو الهواتف المحمولة من خلال التطبيقات المختلفة.

طرق إنشاء حساب رسمي عبر المنصة الرقمية

يمكن من خلال رابط منصة مصر الرقمية السجل المدني إنشاء حساب شخصي لكل مواطن، حيث وصلت الحسابات الرسمية عبر المنصة في البث التجريبي الذي استمر قرابة سنتين إلى نحو 5 ملايين حساب شخصي يستطيع كل من خلاله إنجاز الخدمات.