آخر موعد لإجراء التحويلات المدرسية 2022.. اعرف التفاصيل

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، عن آخر موعد بشأن التحويلات بين المدارس 2022، بعد إعادة فتح الباب مرة أخرى من خلال التقديم الإلكتروني على موقع كل محافظة على حدة، وحددت وزارة التربية والتعليم، آخر موعد لإجراء التحويلات بين المدارس 2022-2023 حيث مقرر غلق الباب يوم الأربعاء المقبل 31 أغسطس الجاري.

آخر موعد للتحويلات بين المدارس 2022.. فتح الباب مرة أخرى

ومن جانبها، أعادت محافظة القاهرة، من خلال موقعها الإلكتروني فتح باب التحويلات المدرسية مرة أخرى أمام الطلاب لجميع المراحل الدراسية من ابتدائي وإعدادي وثانوي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم التي خاطبت المديريات التعليمية لمدّ فترة التحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بآخر موعد للتحويلات المدرسية 2022، أكدت محافظة القاهرة، لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وفي حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها، ويرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة، ومسألة اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها، ولا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

آخر موعد للتحويلات بين المدارس 2022.. متابعة النتيجة

وأشارت إلى أن متابعة نتيجة التحويلات المدرسية 2022، تعد مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو القبول والعمل على استكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب، وفي حالة القبول يجب طباعة الاستمارة مباشرة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

أوضحت أنه على ولي الأمر استكمال إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة، والتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة شرط إرفاق قيد للأخوة من المدرسة، وأيضا الأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات.