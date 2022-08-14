آخر موعد لإجراء التحويلات المدرسية 2022-2023 بالقاهرة غدا

تواصل محافظة القاهرة تلقي رغبات الطلاب وأولياء الأمور في التحويلات بين المدارس 2022-2023، وآخر موعد لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للمحافظة غدا الثلاثاء، وعلى أولياء الأمور سرعة الدخول وتسجيل رغبة التحويل من مدرسة لأخرى قبل غلق الباب بشأن التحويلات بين المدارس.

عدم قبول أي تبرعات للمدرسة

وأشارت محافظة القاهرة في تقريرها إلى أن باب تسجيل التحويلات المدرسية 2022 مستمر حتى مساء الغد وفق الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، مشددة على عدم قبول أي تبرعات للمدرسة أو دفع أولياء الأمور مبالغ تحت أي مسمى خلال التحويلات المدرسية، وعلى المواطنين الالتزام بذلك، مؤكدة استمرار التحويلات الإلكترونية لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي، وفي حالة وجود أي تعديل بعد تسجيل رغبة التحويل يتم التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها، وكل البيانات ومتابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو استكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة

وتضمنت إجراءات التحويلات المدرسية 2022، أنه في حالة قبول طلب التحويل يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، وعلى ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا، وعلى ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا، والتقديم للمرحلة الابتدائية يتطلب تقديم مستندات إثبات قيد تخرج من KG 1 وشهادة ميلاد أصلية، أما المرحلتين الإعدادية والثانوية تتطلب إرفاق إثبات قيد وبيان نجاح وشهادة ميلاد أصلية مع الاستمارة، والالتزام بكل شروط ومواعيد وقواعد القبول.