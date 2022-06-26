فتح باب التحويلات المدرسية لطلاب القاهرة 1 يوليو المقبل.. الضوابط والشروط

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب تحويل للطلاب بين المدارس المختلفة، بداية من 1 يوليو المقبل، مع الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، حيث تتلقى محافظة القاهرة عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة طلبات التحويلات المدرسية 2022-2023، بحيث يتم التحويل بين المدارس إلكترونيا.

وشملت إجراءات التحويلات بين المدارس وفق ضوابط وزارة التعليم ما يلي:

أولا: التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية في الثانوى العام

يتم التحويل لأحد الأسباب التالية:

- وفاة ولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.

- انتقال محل سكن الأسرة أومحل العمل إذا ترتب عليه تغير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدرسة خاصة.

- حدوث كارثة لأسرة الطالب أدت إلى عجز ولي الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة.

- حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة على مجموع درجات 90% فأكثر.

- يقتصر التحويل على الطلاب المقيدين في الصفين الثاني والثالث الثانوي، على أن يكون المجموع في الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية.

- التحويل يكون للصف المناظر المقيد عليه الطالب وإلى نفس نوع التعليم.

- وجود أماكن خالية في المدرسة الرسمية المحول إليها في حدود الكثافة المسموح بها.

ثانيا: التحويل من المدارس الرسمية لغات إلى المدارس الأخرى

- يتم تحويل تلاميذ المدارس الرسمية لغات إلى المدارس الرسمية بشرط سماح الكثافة.

- لا يجوز التحويل بين المدارس التي تجري الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطلاب.

ثالثا: التحويل بين المدارس الرسمية والخاصة عربي إلى الخاصة لغات

- يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم في اللغة المستخدمة في التدريس والمواد التي تدرس بها.