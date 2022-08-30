تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد عبر الإنترنت

يبحث الكثيرون عن كيفية استخراج شهادة الميلاد عبر الإنترنت، وقد أصدرت وزارة الداخلية عدة قرارات للتيسير على المواطنين ومن بينها استخراج شهادة الميلاد عن طريق موقع إلكتروني، حيث يمكن للمواطنين الدخول عبر الرابط واتباع عدة خطوات لاستخراج شهادة ميلاد.

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» الخطوات التي يمكن اتباعها لاستخراج شهادة ميلاد عبر الإنترنت.

خطوات استخراج شهادة ميلاد

تتم أولى تلك الخطوات عن طريق الدخول إلى البوابة الرسمية لوزارة الداخلية وبعدها يتم الضغط على تسجيل دخول مستخدم فى حالة إذا ما كان للمواطن حساب، أما فى حالة عدم وجود حساب له يقوم بإنشاء حساب على الموقع.

إنشاء حساب جديد

أما عن الطريقة التى يتم بها إنشاء حساب جديد تتم عن طريق إدخال بيانات المواطن وهى الاسم بالكامل والعنوان والوظيفة والرقم القومى والجنسية ورقم الهاتف، وبعدها إضافة لتحديد كلمة المرور، وبعد استقبال رقم للتأكيد، يتم الموافقة وتسجيل الدخول.

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وفي الخطوة التالية للتسجيل، يتم الضغط على خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة من خانة تسمى «دليل الخدمات»، وبعدها تحديد عدد الوثائق المطلوبة، وبعدها يتم استيفاء بيانات خاصة بشهادة الميلاد مثل درجة القرابة «أب، أخت، أم، أخ» واسم الأم بالكامل، والرقم القومي.

كتابة البيانات

كما يتم كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب الذي سيقوم باستلام الشهادة، وتلك البيانات هي العنوان والمحافظة والرقم البريدي، وقسم الشرطة التابع له، وتسديد قيمة المستند.