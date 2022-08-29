الداخلية تستجيب لمسنة محتجزة داخل شقتها.. مريضة وغير قادرة على الحركة

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

احتجاز مسنة محتجزة داخل شقتها

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وجود سيدة "مسنة" تقيم بمفردها وغير قادرة على الحركة نظراً لظروفها الصحية ومحتجزة داخل الشقة محل سكنها الكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وجرى فتح باب الشقة وتقديم المساعدة اللازمة لها، كما تم استدعاء سيارة إسعاف وتوقيع الكشف الطبي عليها.

ووجهت المواطنة الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.