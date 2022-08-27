«سكن كريم» تكتب شهادة ميلاد جديدة للفئات الأكثر فقرا.. مساكن آدمية وفرص عمل

لسنوات طويلة، عاشت الأسر الأكثر احتياجاً دون سقف يحميها من حرارة الشمس فى الصيف وقسوة الصقيع فى الشتاء ووسط جدران متهالكة تسكنها الحشرات، أشباه منازل نالت رضاء المواطن المصرى البسيط، الذى لا يطمح فى الحياة سوى إلى سقف يحميه وأسرته من تقلبات الطقس، وجدران سليمة تحميهم من بعض مخاطر الحياة، حتى جاءت مبادرة «سكن كريم»، التابعة لمؤسسة «حياة كريمة»، التى عملت جاهدة منذ تدشينها على توفير منازل آدمية لهذه الفئة التى قضت سنوات محرومة من أبسط حقوقها، فكان عام 2017 هو بداية انطلاق مبادرة «سكن كريم» فى العمل على توفير منازل مناسبة للمواطنين الأكثر فقراً، مزودة بكافة الخدمات الأساسية التى من شأنها توفير حياة آدمية للمواطن المصرى.

«أنس»: المرحلة الثانية تستهدف إنشاء 123 ألف وحدة للأكثر فقراً

تهدف مبادرة «سكن كريم» إلى توفير مساكن آدمية للفئات الأكثر احتياجاً للرعاية، التى يتم رصدها والتعرف عليها من خلال التعاون بين المبادرة وبرنامج تكافل وكرامة، وشهدت القرى الفقيرة والأسر الأكثر احتياجاً للرعاية نشاطاً مكثفاً للمبادرة من خلال ترميم الأسقف، التى تعود على المستفيدين بأكثر من إفادة، منها تحسين المؤشرات الصحية للأسر، وخفض معدل وفيات الأطفال دون الـ5 سنوات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية، كما أنها تعمل على توفير فرص عمل للعاطلين من الجنسين، ما يسهم فى تنفيذ مكونات البرنامج فى المناطق المستهدفة، فضلاً عن تعزيز قدرة الجمعيات الأهلية وتنمية المجتمع المحلى على إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية والمقاولات الصغيرة.

قال المهندس لؤى أنس، الاستشارى الهندسى لمبادرة «سكن كريم»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أدوار مبادرة «سكن كريم» التابعة لمؤسسة «حياة كريمة» لا تقتصر فقط على توفير المساكن، ولكنها تعمل أيضاً على تعليمهم الحرف البسيطة التى يمكن أن يمتهنها المواطن وتصبح مصدر دخل كالمحارة والنقاشة ورمى الأسقف الخرسانية وغيرها.

تسليم المرحلة الأولى من «سكن كريم» فى فبراير الماضي

وأوضح أنه تم تسليم المرحلة الأولى من مبادرة «سكن كريم» فى فبراير الماضى، التى تم خلالها رفع كفاءة العديد من وصلات الصرف الصحى ووصلات الكهرباء ووصلات المياه، إلى جانب رفع كفاءة الأسقف أيضاً، مشيراً إلى أنه تم إنجاز نحو 8 آلاف وحدة بإجمالى 20 ألف إجراء، تنوعت بين وصلات مياه ووصلات صرف ورفع كفاءة للمنازل والأسقف فى 52 مركزاً بالـ20 محافظة المدرجة ضمن «حياة كريمة».

ولفت «أنس» إلى أن المرحلة التالية من مبادرة «سكن كريم» التابعة لمؤسسة «حياة كريمة» تستهدف إنشاء 123 ألف وحدة سكنية، منها 30 ألف وحدة، تعمل على إنشائها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع عدد من الجمعيات المختلفة.

وتختار مبادرة «سكن كريم» التابعة للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الأسر الأولى بتوفير مساكن لهم، بناء على عدد من المعايير والشروط، ويأتى أولها فى الأسر الأكثر فقراً، بناء على خرائط الفقر التى توضع من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأيضاً القرى التى تفتقر لشبكات عمومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن الأسر الأولى بتوفير المساكن تلك المسجلة فى قاعدة بيانات برنامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى»، فضلاً عن الأسر التى تعيش فى مساكن لا تنطبق عليها شروط برنامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» ومطلوب توفير بعض خدمات الحماية الأساسية لها.

كما أشار المهندس لؤى أنس، استشارى «سكن كريم»، فى تصريحاته لـ«الوطن» إلى وجود لجنة ثلاثية من «التضامن وصندوق تحيا مصر والتنمية المحلية»، تعمل على تحديد المستفيدين من مبادرة «سكن كريم»، على رأسها الفئات المدرجة ضمن منظومة تكافل وكرامة.