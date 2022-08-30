بكاء وصراخ وإغماءات.. أبرز لقطات جنازة جورج الراسي

شهدت جنازة المطرب اللبناني الراحل جورج الراسي، والتي شيعت ظهر أمس الاثنين إلى مثواه الأخير، عددًا من اللقطات التي شغلت السوشيال ميديا.

بكاء مروان خوري

حرص المطرب اللبناني مروان خوري على مواساة الفنانة نادين الراسي في وفاة شقيقها جورج الراسي، وأثناء تقديمه واجب العزاء انهمرت دموعه بعد محاولات منه لتهدئة نادين التي ظلت منهارة طوال مراسم الجنازة والعزاء.

انهيار أسرة جورج الراسي

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الفنانة نادين الراسي منذ خبر وفاة شقيقها، وظهرت نادين خلال مراسم تشييع جثمان شقيقها في حالة انهيار وبكاء فظلت طوال الجنازة تحكي عن الحادث وإهمال الطرق وهي في حاله ذهول، وبمجرد تشييع الجثمان لمثواه الأخير على أنغام أغنية «إنت الحب» لشقيقها، ظلت تحضن السماعات التي بثت الأغنية وتبكي في حالة انهيار.

كما أصيبت شقيقات الفنان الراحل بحالة انهيار شديد، حيث فقدت إحداهن الوعي أثناء تشييع الجثمان لمثواه الأخير كما فقدت والدته هي الأخرى الوعي.

نجوم لبنان في عزاء جورج الراسي

وحرص على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل جورج الراسي عدد كبير من نجوم الفن والغناء في لبنان أبرزهم وائل جسار، راغب علامة، نجوى كرم، مايا دياب، نادين نجم، ماغي بوغصن وغيرهم.

وفاة الفنان جورج الراسي

ورحل عن عالمنا الفنان جورج الراسي صباح السبت الماضي، بعد تعرضه لحادث سير بعد عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا، وشيع جثمان الفنان الراحل، ظهر أمس، وأقيم قداس صلاة الجنازة عليه، بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل، واستقبلت الأسرة المعزين من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً.