مقتل 15 متظاهرا من أنصار «الصدر» في اشتباكات «المنطقة الخضراء» بالعراق

قالت مصادر طبية، أمس الاثنين، إن 15 متظاهرا من أنصار زعيم «التيار الصدري» في العراق، مقتدى الصدر، قُتلوا بالرصاص في الاشتباكات بالمنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة «بغداد».

وأشارت المصادر الطبية، إلى إصابة نحو 350 متظاهرا، بعضهم بالرصاص والبعض الآخر نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

«البرلمان العرابي»: أمن العراق هو جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة

من جانبه، دعا «البرلمان العربي»، جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية إلى ضبط النفس ومنع التصعيد وإعلاء المصلحة الوطنية ووقف العنف، مشيرا في بيان، إن أمن العراق هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

وفي وقت سابق، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن «معسكر الشرف» التابع للقوات العراقية داخل المنطقة الخضراء المحصنة تم استهدافه بقذائف صاروخية.

وفي وقت سابق، أشار مصدر أمني، لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إلى اندلاع نيران وتصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة «بغداد».