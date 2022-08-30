القوات الروسية تقصف مناطق بـ«سومي» شمال شرقي أوكرانيا

قصفت القوات الروسية، أمس الاثنين، بالمدفعية ذاتية الدفع وقذائف الهاون، عدة مناطق بـ«سومي» شمال شرقي أوكرانيا، فيما السلطات الاوكرانية، إلى تسجيل 43 انفجارا.

زيفيتسكي: لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «سومي» دميترو زيفيتسكي على «تليجرام»، إن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، قال متحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يقوض الاستعداد القتالي لقوات بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إلى أن مخزونات «واشنطن» من قذائف عيار 155 ملم كانت في مستوى منخفض بشكل غير مريح بسبب دعم «كييف».

بدوره،أشار مندوب «موسكو» الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، التذكير بالأفعال غير المسؤولة من جانب «واشنطن» وحلف شمال الأطلسي «الناتو» التي نفذت بانتظام غارات جوية عشوائية على الأفغان المدنيين، كما أشار المندوب الروسي، إلى المداهمات الليلية وعمليات القتل خارج نطاق القضاء ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وأضاف نيبينزيا،في جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي»، إن «واشنطن» تركت الأفغان لمصيرهم وجها لوجه، مع الدمار والفقر والجوع والإرهاب، موضحا أن في ظل رعاية نظام الرئيس السابق «الفاسد» أشرف غني، أجرت الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات منفصلة مع «طالبان» من وراء ظهر الأفغان، أسفر الانسحاب الأمريكي من البلاد.