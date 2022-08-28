أوكرانيا: إصابة شخصين من عائلة واحدة في قصف روسي على سومي

أصيب شخصان من عائلة واحدة، في قرية «نوفا سلوبودا»، بمنطقة «سومي»، جراء سقوط قذيفة روسية، أمس السبت، على منزلهم مباشرة، فيما تضررت منازل مباني زراعية.

وكانت «موسكو»، قصفت بأكثر من 220 قذيفة على المناطق الحدودية بالمنطقة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، سلمت البعثة الروسية الدائمة لدى «مجلس الأمن الدولي»، أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية، محطة «زابوروجيا» النووية جنوب أوكرانيا في 25 أغسطس الجاري.

المجر: الدول التي لم تنضم إلى القيود تتعرض للضغط من التيار الليبرالي

وأضافت بعثة «موسكو»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن مستوى الإشعاع في محطة«زابوروجيا» ومحيطها ضمن النطاق الطبيعي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن بلاده لا ترغب حتى في الخوض بأي نقاش حول الالتحاق بعقوبات إضافية ضد «موسكو» في قطاع الطاقة، لتحقيق الاستقرار السياسي في «بودابست»

وزير الخارجية المجري: «بودابست» لا تقف وحدها في قضية عدم الانحياز للعقوبات

وأكد سيارتو، في تصريح، أن الدول التي لم تنضم إلى القيود تتعرض حاليا للضغط من التيار الليبرالي، موضحا أن المجر لا تقف وحدها في قضية عدم الانحياز للعقوبات المفروضة على روسيا.

وأشار وزير الخارجية المجري، إلى أن هذا عامل استقرار سياسي وشجاعة سياسية وهو ما لا تملكه بعض الدول الأخرى.

بدورها، أعلنت السلطات البولندية، عزم «وارسو» على مواصلة تكثيف عمليات شراء دبابات وطائرات حربية وصواريخ وراجمات الصواريخ والمضادات الجوية من «واشنطن» و«سول»

وأشار نائب رئيس الوزراء البولندي بلاشاك، إلى ضرورة تزويد حلفاء بولندا بهذه المعدات العسكرية بسبب الحاجة الماسة لها.

من جانبه، اعتبرت السلطات الألبانية، الأنباء حول تجسس روسيين وأوكراني على مصنع للأسلحة في بلدة «جرامشي»، مضحكة.

وفي 20 أغسطس الجاري، قالت وسائل إعلام، إن اعتقال روسيين، احدهما يدعى «سفيتلانا تيموفيفا»، يبلغ من العمر «33 عاما»، والأخر «ميخائيل زورين»، 23 عاما، ومواطن أوكراني حمل اسم «فيودور ألباتوف»، أثناء محاولتهم دخول مصنع أسلحة في المدينة الألبانية

ألبانيا: مهمة التجسس بسيارة رياضية تبدو سخيفة

وأشارت وسائل الإعلام الألبانية، إلى أن المعتقلين متهمون بجمع معلومات سرية تقوض سيادة وأمن البلاد القومي.

وأوضح رئيس وزراء البلاد، إيدي راما-للمرة الأولى حادث احتجاز الروسيين والأوكراني- أن هذه ليست حتى مصانع لإنتاج الأسلحة وليست مواقع ذات أهمية،

وأشار راما، إلى أن ما يجب أن يثير قلق بلاده هو ماهية النوايا الحقيقية لهؤلاء الأشخاص، موضحا أن مهمة التجسس بسيارة رياضية تبدو وكأنها تصرخ:«امسك بي» وسخيفة.