القوات الأوكرانية تعلن إسقاط طائرة روسية بدون طيار في منطقة سومي

أعلن دميترو تشيفيتسكي، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «سومي»، شمال شرقي أوكرانيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إسقاط القوات الأوكرانية، طائرة بدون طيار روسية «مسيرة» بالمنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبها، قالت وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما أوكرانيا على مطار عسكري في «سيفاستوبول»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس الروسي: موسكو ستتبع دائما القيم التقليدية

سياسيا، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الألوان الثلاثة الروسية بالرمز مقدس لجميع أجيال مواطني بلاده، مضيفا في رسالة فيديو بمناسبة يوم «العلم الروسي»، إن بلاده دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالح «موسكو» الأساسية.

وأكد بوتين، أن «موسكو» ستتبع دائما القيم التقليدية، والاستقلالية في اتباع مسارها الخاص، مزروعة في الكود الجيني الروسي ومواطني بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال ممثل موسكو الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف جينادي جاتيلوف، إن منظمة «الأمم المتحدة» يجب أن تلعب دورا أكبر في محاولات إنهاء الحرب، متهما في تصريح لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، «واشنطن» ودول حلف شمال الأطلسي «الناتو» الأخرى بالضغط على «كييف» للانسحاب من المفاوضات.

جاتيلوف: الأمم المتحدة أصبحت غارقة في التسييس

وأشار جاتيلوف إلى أن منظمة «الأمم المتحدة» أصبحت غارقة في التسييس وهذا أضر بسلطتها ومنظماتها، مضيفا أن لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا، إنه لا يرى أي احتمال لإجراء اتصالات دبلوماسية، مشيرا إلى أنه كلما استمر الصراع، زادت صعوبة التوصل إلى حل دبلوماسي.

ريابكوف: احتمال استمرار الحوار مع واشنطن بعيد عن الوضوح

وفي سياق متصل، قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن احتمال استمرار الحوار الاستراتيجي مع «واشنطن» الذي قطعه الأمريكيون، بعيد كل البعد عن الوضوح، مشيرا في مقابلة مع صحيفة «أزفستيا» الروسية، إلى النظر سياسة الولايات المتحدة المناهضة لموسكو.

وأضاف ريابكوف، أن رؤية بلاده للحوار مع «واشنطن» حول الاستقرار الاستراتيجي تبقى دون تغيير، مضيفا أن فكرة روسيا هي تطوير معادلة أمنية جديدة، وأشار المسؤول الروسي، إلى سعى بلاده لتغطية النطاق الكامل للأسلحة الهجومية والدفاعية والنووية وغير النووية الاستراتيجية.