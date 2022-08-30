«المالية»: أولوياتنا حماية اجتماعية جيدة.. ولم نرفع الدعم عن رغيف الخبز

أكد الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، أنه ستصدر قرارات تساهم في سرعة خروج البضائع المكدسة في الموانئ، لافتًا إلى أنه ستكون بداية حركة الاقتصاد المصري بصورة طبيعية، مشددًا على وجود تعاون وتنسيق بين كل الأجهزة لتكون هناك حلول عملية، مشددًا على أن مصر تسير في مسار لخفض العجز في الميزان التجاري وخفض الدين العام، وأن الشركاء الدوليين يشيدون بالمسار المصري لتحقيق المستهدف.

وأوضح كوجك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن أولويات الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين وصندوق النقد الدولي أن تكون هناك حماية اجتماعية للمواطنين واستهداف جيد للحماية الاجتماعية.

نستهدف تقديم الدعم بطريقة سليمة

وأشاد نائب وزير المالية بزيادة مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة، مشددًا على أن هذه الأمور مسار ترحيب من الجميع لأنها تستهدف تقديم الدعم بطريقة سليمة أو طريقة جيدة.

لم نرفع الدعم عن رغيف الخبز

ونفى نائب وزير المالية ما تردد حول رفع الدعم عن رغيف الخبز، مشددًا «كلام لم يُطرح إطلاقًا ولا طُرح قبل كده ولا يطرح حاليًا ولم يذكر أساسًا».