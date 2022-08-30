السماح بمغادرة 6 سفن محملة بالحبوب من أوكرانيا لـ 3 دول

أعلن مركز «التنسيق المشترك» في مدينة «إسطنبول» التركية، السماح بمغادرة 6 سفن محملة بـ121.451 ألف طن من الحبوب من موانئ أوكرانية إلى 3 دول «إسبانيا- إيطاليا-تركيا» بواقع سفينتين لكل دولة.

من جانبه دعا عضو البرلمان الألماني «البوندستاج» عن حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، ينس ليمان، لطرد سفير كييف لدى بلاده أندريه ميلنيك بأسرع ما يمكن، وإعلانه شخصية غير مرغوب فيها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

برلماني ألماني يعرب عن استيائه من تصريحات السفير الأوكراني لدى «برلين»

وأعرب ليمان، عن اعتقاده أن ألمانيا تعمل الكثير من أجل «كييف»، سواء في مجال المساعدات الإنسانية أو الاقتصادية أو العسكرية، كما أعرب ليمان، عن استيائه من تصريحات السفير الأوكراني، التي يشكو «برلين» ويهين السياسيين فيها أحيانا.

وفي وقت سابق، سحب ميلنيك، الدعوة لزيارة أوكرانيا من رئيس وزراء ولاية «ساكسونيا» ميخائيل كريتشمر بعد تصريح المسؤول الألماني، في إحدى المقابلات الصحفية بأنه من الضروري تجميد العمليات القتالية في أوكرانيا.

من جانبه، قال المسؤول بوزارة الخارجية الروسية أليكسي دروبينين، إن النخب السياسية في دول «الاتحاد الأوروبي» الرئيسية في حالة انحلال، مشيرا، في تصريح لمجلة «الحياة الدولية»، إلى تصريحات بعض وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى الذين يخلطون بين الجغرافية والحقائق التاريخية.

سياج ليتوانيا يمتد بطول حوالي 550 كيلومترا

بدورها، انتهت ليتوانيا، من تشييد سياج بارتفاع 4 أمتار، على طول الحدود مع بيلاروسيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا والشرق الأوسط عبر أراضي «مينسك» المتهمة بتسهيل الهجرة في إطار حرب هجينة.

والسياج مغطى بالأسلاك الشائكة، ويمتد بطول حوالى 550 كيلومترا من الحدود المشتركة البالغ طولها حوالى 700 كيلومتر.

بدوها، قالت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية مستعدة لاستثمار ما يصل إلى 9 مليارات يورو في اقتصادات غرب البلقان، وجذب استثمارات تصل إلى 20 مليار يورو للمنطقة.

وأشارت دير لاين، إلى في كلمة بالمنتدى الاستراتيجي الدولي الـ17 في سلوفينيا، إلى أن مثل هذه الاستثمارات ضرورية من أجل صد محاولات الدول الاستبدادية لإبطاء التحولات الديمقراطية في المنطقة.