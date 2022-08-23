ألمانيا تقدم أسلحة لأوكرانيا بـ500 مليون يورو.. مدرعات وطائرات دون طيار

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن بلاده قررت إرسال شحنة من الأسلحة والذخيرة الإضافية التي تزيد قيمتها عن 500 مليون يورو إلى أوكرانيا، وفقًا لمسؤولين حكوميين مطلعين على الخطط.

وستقدم الحكومة الألمانية المزيد من الذخيرة والأجهزة المضادة للطائرات دون طيار، ومركبات الإنقاذ المدرعة إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة كجزء من حزمة جديدة أعلنها الزعيم الألماني يوم الثلاثاء، وفقا لوكالة بلومبرج الألمانية.

شولتز: سنواصل توريد الأسلحة لأوكرانيا

وأوضح «شولتز» في مؤتمر في كييف مع قادة العالم الآخرين عبر رابط الفيديو، أن ألمانيا ستواصل توريد الأسلحة، لقد وضعنا حزمة جديدة على المسار الصحيح، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الحديثة للغاية، وقاذفات الصواريخ وأطنان من الذخيرة والأجهزة المضادة للطائرات دون طيار ومركبات الاسترداد المدرعة.

خصصت ألمانيا حتى الآن 700 مليون يورو من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا، مع 500 مليون يورو أخرى، لتمويل المعدات العسكرية، وفقًا لإحصاء صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي.

وفي يونيو، أعلن «شولتز» أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بوحدة من نظام الصواريخ الموجهة الحديث IRIS-T.

وتعرض «شولتز» وحكومته لضغوط متزايدة من حلفاء الناتو بسبب بطء شديد في إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي.

ألمانيا سترسل 3 وحدات إضافية من نظام الأسلحة عالى الفاعلية

ومن المقرر أن ترسل ألمانيا ثلاث وحدات إضافية من نظام الأسلحة عالية الفاعلية خلال العام المقبل، وفقًا لأحد المسؤولين، وقال المسؤول إن المعدات الإضافية لم يتم تجميعها حتى الآن، وهي جديدة جدًا لدرجة أن الجيش الألماني لا يمتلكها في ترسانته الخاصة.