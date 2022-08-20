أعلنت مصادر أوكرانية، اليوم السبت، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يزور مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية، وذلك ضمن زيارته التي يجريها لأوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تصدير الحبوب الأوكرانية

من جهتها قالت تركيا -المسؤولة عن تصدير القمح الأوكراني من خلال موانيها، بسبب الحرب- إن سفينتين تحملان حبوبًا غادرتا ميناء تشورنومورسك الأوكراني، مما رفع العدد الإجمالي للسفن التي تغادر موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة إلى 27.

وقال مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه لتمكين الممر الآمن في بيان إن سفروت آنا وإم في أوشن إس، المصرح لهما بالمغادرة في 20 أغسطس، تم تحميلهما 6300 طن من زيت عباد الشمس و25 ألف طن من القمح على التوالي.