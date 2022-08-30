ضبط عامل بتهمة سرقة الباب الحديدي لمقبرة الملك «آي» في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج، من ضبط عامل، إثر قيامه بسرق باب حديد خاص بمقبرة «آي» بمنطقة مقابر السلامونى الأثرية غير معدة للزيارة وذلك بقصد بيعه لإحدى الورش بالمنطقة.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضر أحوال قسم السياحة والآثار بسوهاج، يتضمن بلاغ مفتش منطقة الآثار المصرية بأخميم بقيام أحد الأشخاص بسرقة باب حديدي ذي ضلفة واحدة بالحلق الخاص به خاص بمقبرة «آي» بمنطقة مقابر السلامونى الأثرية غير معدة للزيارة والكائنة بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم تبين صحة البلاغ، حيث تم ضبط المدعو «عمر ح م ص س»، 21 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز بجوار منطقة المقابر وبحوزته الباب الحديدى المبلغ بسرقته.

المتهم الثانى انصرف من المكان تاركاً المتهم الأول لبيع الباب الحديدى

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع خاله المدعو «هيثم ا ع ع» 35 عاما، حاصل على الثانوية الأزهرية، ويقيم بذات الناحية، هارب، حيث قام المتهم الثاني بالانصراف من المكان تاركاً المتهم الأول لبيع الباب الحديدى لإحدى الورش بالمنطقة.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتم العرض على جهات التحقيق التى تولت التحقيق.