ضبط مستريحة جديدة في أخميم بسوهاج.. استولت على 1.3 مليون جنيه

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج، من ضبط فتاة عشرينية استولت على 1.3 مليون جنيه من المواطنين في مركز أخميم، بزعم توظيفها في تجارة إكسسوارات الهواتف المحمولة.

إخطار أمني بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، محضرا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو «مصطفى ع م ا»، 45 عاما، موظف بمستشفى سوهاج الجامعي، و4 آخرين ويقيمون بدائرة مركز ومدينة سوهاج، بتضررهم من المدعوة «نورهان هـ ق هـ»، 23 عاما، صاحبة محل إكسسوارات هواتف محمولة وتقيم دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

محل إكسسوارات هواتف محمولة

وتضمن البلاغ قيام الفتاة العشرينية بالنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها «1.300.000» مليون وثلاثمائة ألف جنيه لتوظيفها في مجال تجارة إكسسوارات الهواتف المحمولة من خلال المحل الخاص بها الكائن دائرة مركز أخميم، مقابل أرباحا شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها أو ترد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة بسوهاج، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.