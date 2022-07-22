إزالة 4 مبانٍ مخالفة على مساحة 600 متر خلال 24 ساعة في أخميم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، بتنفيذ حملة إزالة مكبرة اليوم في إطار المحافظة على الحيز العمراني وعدم التعدي على أملاك الدولة، وذلك بقرى ومدينة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

إزالة بناء مخالف على مساحة 150 مترًا

ونفذت الوحدة المحلية لقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، الإزالة الفورية وفك شدة خشبية لسقف الطابق الثاني خارج الحيز العمراني بأحد المنازل بناحية قرية الصوامعة شرق، على مساحة 150 مترًا، وذلك بإشراف رئيس قرية الصوامعة شرق بأخميم، وتنفيذ فنيي التنظيم بالوحدة المحلية لقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

إزالة 3 مبانٍ مخالفة بقرية نيدة

ونفذت الوحدة المحلية لقريدة نيدة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، الإزالة الفورية للشدة الخشبية لسقف الطابق السادس العلوى -بدون ترخيص- بأحد المنازل على مساحة 100 متر، بناحية قرية عرب الأطاولة التابعة لقرية نيدة بمركز وميدة أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك بإشراف رئيس القرية وتنفييذ فني التنظيم وعمال الوحدة المحلية لقرية نيدة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وأزالت الوحدة المحلية، بناء مخالفًا بدون ترخيص مبنيًا بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 200 متر خارج الحيز العمراني بناحية قرية نيدة، بإشراف فؤاد عبد اللطيف رئيس القرية وتنفيذ العاملين بالتنظيم والإدارة الزراعية.

وكذلك إزالة فورية لبناء مخالف بدون ترخيص مبنيّ بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 150 مترًا داخل الحيز العمراني بناحية العزبة والعرب، بإشراف رئيس قرية نيدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.