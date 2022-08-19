لجنة فنية لفحص التوصيلات الكهربائية بكنائس وأديرة أخميم «صور»

شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لجنة للمرور على الأديرة والكنائس، للفحص والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، وذلك عقب تكليف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتكليفات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة التوصيلات الكهربائية بالأديرة والكنائس، وذلك عقب أحداث احتراق كنيسة أبوسيفين بالجيزة.

لجنة لفحص توصيلات أديرة وكنائس أخميم الكهربائية

وشكل حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج بتشكيل لجنة للمرور على الأديرة والكنائس، وفحص التوصيلات الكهربائية والتأكد من سلامتها، حفاظًا على الأرواح ولمنع تكرار مثل هذه الحادثة.

الأديرة والكنائس المستهدفة بالفحص

وأسفرت أعمال اللجنة عن المرور على دير مار جرجس الحديدي بقرية العيساوية شرق، ودير الأنبا بسادة بقرية الأحايوة شرق التابعين لقرية الكولة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، كما تم التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية الخاصة بالأديرة التابعة.

التأكد من عدم وجود توصيلات عشوائية

ووفقا للفحص تأكد للجنة عدم وجود أي توصيلات عشوائية تمثل خطورة، وذلك حسبما أفاد فني هندسة كهرباء أخميم وفنى قسم الكهرباء بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وسيتم المتابعة على باقي كنائس وأديرة أخميم للتأكد من سلامة التوصيلات بالأديرة والكنائس بنطاق مركز أخميم.

وفي ذلك الإطار أكد رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج على تواصل أعمال اللجنة المكلفة بفحص سلامة توصيلات الكهرباء بالأديرة والكنائس بمركز أخميم، والعمل على إصلاح أي توصيلات عشوائية إن وجدت.

جدير بالذكر أن مركز أخميم يضم اكبر تجمع للكنائس والديرة بمحافظة سوهاج والتى يرجع بعضها إلى حقب أثرية متعددة.