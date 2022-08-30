ضبط «مستريحة الملابس» في سوهاج بعد الاستيلاء على 9 ملايين جنيه من ضحاياها

شهدت دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، اتهام صاحبة محل ملابس بالنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت 9 ملايين جنيه، بدعوى توظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تنفذ وعدها ولم ترد تلك المبالغ، وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبطها.

9 ملايين لتوظيفها في تجارة الملابس

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المراغة بورود محضرًا محررًا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يتضمن بلاغًا من المدعو «محمد ا ه»، 37 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة و6 آخرين، يقيمون دائرة مركز المراغة بتضررهم من «شيماء م ص ي» 34 سنة، صاحبة محل ملابس وتقيم دائرة المركز، لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها «9.000.000» تسعة ملايين جنيه لتوظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها.

ضبط المتهمة

عقب استصدار إذن من الجهات المختصة، بمركز المراغة شمال سوهاج، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.

وتم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

قانوني يوضح العقوبة

وقال مصطفى الشاذلي المحامي، إن المتهمة تواجه في تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وعقوبة النصب والاحتيال تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، كما أن عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة.