من البيض لتأشيرات السفر.. 14 «مستريح» في سوهاج جمعوا 35 مليون جنيه

المستريح ذلك اللقب الذي يطلق على من يحصل على مبالغ مالية لتوظيفها بتجارة، مقابل أرباح شهرية عادة ما تكون مرتفعة، ليغري ضحاياه بالاستثمار معه، ولم يترك مستريحو سوهاج مجالا، إلا وطرقوه نساء ورجالا، ما بين استثمار عقاري كالعادة، وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية والمنظفات وإكسسوارات المحمول والملابس الجاهزة وتأشيرات السفر والخبز وصولا إلى السمك والبيض، حيث ضبطت الإدارة العامة للأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد بسوهاد 14 مستريحا خلال أقل من أسبوعين بمحافظة سوهاج بينهم سيدتين، واستولوا على أكثر من 35 مليونا، وذلك بمختلف مراكز المحافظة.

مستريح للبيض وآخر لتأشيرات السفر

بمركز طهطا ضبط مستريح البيض الذى حصل على 4 ملايين جنيه من 12 شخصا بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج لتوظيفها بتجارة البيض ولكنه لم يفى بوعده وتم ضبطة وتحرير المحاضر ضده .

وبمركز أخميم تم ضبط «رمضان ،ع» مستريح تأشيرات السفر الذى أستولى على 100 ألف جنية من 4 مواطنين، لتوفير تأشيرات عمل بدولة ليبيا الشقيقة ولكنه أستولى على ألموال ولم يفى بوعده لهم .

وعود بأرباح مالية من مستريحى سوهاج

وبمركز أخميم أيضا تقدم خمسة مواطنين بللاغات ضد «أحمد م» الذى أستولى منهم على مليون ونصف جنية لإستثمارها بتجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح مالية ولكنه أخلف وعده معهم .

وبدعوى الاستثمار بالمستلزمات الطبية أيضا قام «أحمد ،ع» بالاستيلاء على مليون و600 ألف جنيه من 6 أشخاص مقابل أرباح مالية شهرية لكنه أستولى على الأموال ولم يف بوعده.

وداخل مركز سوهاج استولى «سامي، ي» على مليون ومائتى ألف جنيه من أربعة أشخاص لتوظيفها بمجال تجارة فلاتر المياه مقابل أرباح شهرية لهم.

وبمركز جرجا بمحافظة سوهاج ضبطت الأدارة العامة لمباحث الأموال العامة «خالد أ» الذى أستولى على 11 مليون ونصف من المواطنين لتوظيفها بمجال الاستثمار العقارى مقابل مبالغ مالية شهرية ولكنه غسل من الأموال 7 ملايين جنية وخلف وعده مع المواطنيين فتقدموا ببلاغ ضده .

جميعهم لم يفوا بوعودهم

وتم ضبط المدعو «أحمد ، و» الذي أستولى على 3 ملايين جنية من 4 مواطنين لتوظيفها بتجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية ثابتة لكنه لم يفى بوعده .

وبمركز المنشاة تم ضبط «خ،م» الذى أستولى على 4 مليون جنية من خمسة مواطنين بزعم توظيفها بمجال الإستثمار العقارى .

كما تم بمركز سوهاج ضبط «محمد ،م» الذى أستولى على 3 ملايين جنية من أربعة أشخاص مقابل توظيفها بتجارة الملابس الجاهزة ولكنة لم يفى بوعده .

وبتجارة الأأدوية تم ضبط «ع،م» الذى أستولى على 4 مليون جنية من 10 مواطنيين لتوظيفها بمجال الأادوية مقابل أرباح مالية ولكنة لم يفى بوعده

وداخل مركز شرطة أخميم تقدم 4 أشخاص ببلاغ ضد «م،م» الذى أستولى على 2 مليون جنية ونصف مقابل توظيفها بتجارة الخبز المدعم والسياحى مقابل أرباح مالية .وبمركز دار اسللام أستولى «ن،م» على 6 ملايين جنيه لتوظيفها بالإستثمارات العقارية مقابل أرباح مالية.

النساء دخلن اللعبة

بينما أستولت «نورهان، ه» من مركز أخميم بمحافظة سوهاج على مليون وثلاثمة ألف من 3 أشخاص مقابل توظيفها بتجارة إكسسوارات المحمول ومستحضرات التجميل بأرباح شهرية .

وفى مركز سوهاج تقدم خمسة مواطنين ضد «جمال، ح» الذى أستولى منهم على مليون وثلاثمائة ألف لتوظيفها بتجارة الأسماك مقابل أرباح مالية ولكنه لم يفى بوعده .

وداخل مركز سوهاج أيضا أستولت «دعاء، م» مستريحة سوهاج على 4 ملايين جنية من ثلاثة أشخاص لتوظيفها بتجارة المنظفات مقابل أرباح مالية.