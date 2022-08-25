«العلاج الطبيعي» توضح أسباب عدم قبول عضوية خريجي الجامعات الخارجية

قال الدكتور محمد محسن، المتحدث باسم نقابة أطباء العلاج الطبيعي، إنّ قرار مجلس النقابة الأخير بمنع قبول قيد أو الاعتراف بخريجي الجامعات الخارجية اعتبارا من عام 2023، يخص الجامعات المخالفة للقواعد المعمول بها في الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة المعترف بها في المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف «محسن»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «خريجي القسم الأدبي يلتحقون بكليات علمية ككليات العلاج الطبيعي في الخارج، وبعضهم مجموعه في الثانوية 50%، وبعضهم يدرس 4 سنوات وليس 6 سنوات كما هو معمول به في مصر، ليبقي السؤال: هل هذا الخريج سيكون مؤهلا لمزاولة المهنة؟، الإجابة لا، لذلك أصدرت النقابة تنبيها هاما لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بمصر لتحذيرهم من الالتحاق بتلك الجامعات».

كليات العلاج الطبيعي بالخارج

وأكد المتحدث باسم نقابة العلاج الطبيعي: «هذا القرار جاء من أجل تخريج أطباء علاج طبيعي على قدر كافي من الكفاءة والجودة لمصلحة المريض، والحد من أعداد الخريجين حيث إننا في حالة اكتفاء حاليا مع وجود 47 كلية علاج طبيعي في مصر، حتى لا يتأثر سوق العمل داخليا».

وحول مصير الطلاب الذين التحقوا بجامعات بالخارج بالفعل، أوضح: «من التحق بجامعات بالخارج ستدرس النقابة كل حالة على حدة، وتقرر مصير قبوله في النقابة من عدمه وفقا للمعادلة ومعايير المجلس الأعلى للجامعات حول المواد التي درسها الطالب بالفعل والمجموع الذي حصل عليها في الثانوية العامة بحيث لا يقل عن 5 % من الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الحكومية فقط».

وناشدت النقابة الحكومة المصرية بأهمية النظر في وضع حلول عاجلة لهجرة طلابنا الي الخارج من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ذات المجاميع المنخفضة للتقدم للجامعات خارج مصر وتكبيد الأهالي مصروفات باهظة لتعليم أبنائهم بالخارج فضلاً عن المعاناة الاقتصادية والنفسية وقلق الأسر المصرية لغربة أبنائهم بالخارج.

كليات العلاج الطبيعي

كما حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من استغلال اسمها من أي شخص يدعى أنه وسيط أو كفيل أو وكيل للتعامل مع المواطنين بخصوص الجامعات الخارجية، وتؤكد النقابة العامة للعلاج الطبيعي بأنه لا يوجد ما يسمى بوسيط أو كفيل أو وكيل للتعامل باسم النقابة، والتعامل يتم مباشرة فقط مع النقابة كجهة مسئولة

وكان مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي بجلسته المنعقدة يوم الجمعة الماضية بالموافقة بعدم قبول قيد أو الاعتراف بأي خريج بالجامعات الخارجية أياً كانت نوعها اعتبارا من عام 2023 وذلك لأسباب قانونية ومعايير وضوابط وضعها مجلس النقابة.