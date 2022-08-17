تعرف على تنسيق كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ لعام 2022

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من بينها تنسيق كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ لعام 2022.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ لعام 2022

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي فإن كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ بمجموع 374 درجة، وبنسبة مئوية 91.21%، والأوراق المطلوبة للتقديم هي: «شهادة الثانوية العامة وصورة منها وشهادة الميلاد وصورة منها و6 صور شخصية وصورة من البطاقة الشخصية وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة ونموذج 2 جند للذكور وطباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة».

نظام الساعات المعتمدة

جدير بالذكر أن كلية العلاج الطبيعى بجامعة كفر الشيخ أٌنشأت بالقرار الجمهوري رقم (595) لعام 2013م، وبدأت الدراسة بالكلية في العام الجامعي 2013 - 2014م وتم تطبيق اللائحة الأكاديمية الداخلية لكلية العلاج الطبيعى المتبعة بجامعة القاهرة بنظام الفصلين الدراسيين، إلى أن تقدمت كلية العلاج الطبيعى بجامعة كفر الشيخ باللائحة الخاصة بها.

ولأهمية متابعة الكلية للتطورات العالمية فى التدريس فقد أعدت الكلية اللائحة الأكاديمية الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة والتى تستخدم أساليب تدريس وتقييم جديدة ومتطورة لرفع جودة التعليم ولإكساب الخريج مهارات مهنية متميزة للمنافسة فى مجالات العمل وللإسهام فى التنمية المستدامة للمجتمع.

وتضم الكلية أقسام:

العلاج الطبيعي لصحة المرأة.

العلاج الطبيعي للأطفال.

العلاج الطبيعي للأعصاب وجراحتها.

العلاج الطبيعي للباطنة.

العلاج الطبيعي للجلد والأغشية.

العلاج الطبيعي للجهاز العضلي والهيكلي.

العلوم الأساسية للعلاج الطبيعي.

الميكانيكا الحيوية.