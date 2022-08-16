مصاريف جامعة السلام 2022.. تضم كليتي العلاج الطبيعي وطب الأسنان

مصاريف الجامعة الأهلية من الموضوعات التي تشغل الطلاب وذويهم هذه الأيام، استعدادا للعام الجامعي المقبل، وفي هذا الصدد، أعلنت جامعة السلام، مصاريف الدراسة في كليتي طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي للعام الدراسي 2022- 2023.

وأوضحت الجامعة أن مجمل المصاريف كالتالي:

مصاريف كلية طب الأسنان كلية العلاج الطبيعي:

تبلغ قيمة مصاريف جامعة السلام 2022 كلية طب الفم والأسنان 2023 الإجمالية 164.050 جنيه، موزعة كالتالي:

القسط الأول: 77.550 جنيه.

القسط الثاني: 67.500 جنيه.

رسوم إدارية:6000 جنيه.

مصروفات المعامل: 8000 جنيه.

2% رسوم رعاية المبتكرين: 2.900 جنيه.

رسوم التسجيل والاختبار: 1.500 جنيه.

رسوم التسجيل على موقع الوزارة: 100 جنيه.

التربية العسكرية للذكور فقط: 500 جنيه.

إجمالي المصاريف: 50 .164 جنيه

مصاريف كلية العلاج الطبيعي- جامعة السلام 2023:

وتبلغ مصاريف جامعة السلام علاج طبيعي 2022- 2023 بمصر: 900 .107 جنيه، موزعة كالتالي:

مصاريف الفصل الدراسي الأول: 50 ألف جنيه.

مصاريف الفصل الدراسي الثاني 40 ألف جنيه.

رسوم إدارية:6000 جنيه.

مصروفات المعامل: 8000 جنيه.

2% رسوم رعاية المبتكرين: 1800 جنيه.

رسوم التسجيل والاختبار: 100 جنيه.

رسوم التسجيل على موقع الوزارة: 1.500 جنيه.

التربية العسكرية للذكور فقط: 500 جنيه.

الإجمالي: 900 .107 جنيه.

منح جامعة السلام

أعلنت جامعة السلام بطنطا، تقديم منح للطلاب حسب المجموع على مصاريف كليتي طب الأسنان والعلاج الطبيعي، على الرابط، ويجر حساب المنحة من خلال تواصل الطلاب مع الجامعة، كما تقدم الجامعة منحة خاصة للطلاب الحاصلين على مجموع 85% فما فوق، للحاصلين على الثانوية العامة 2022.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

في سياق آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار طلاب المرحلة الأولى في التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد إلى الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2022/2023، مؤكدأ أن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساءً، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.