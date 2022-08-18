نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022.. 6 جامعات على مستوى مصر

كلية العلاج الطبيعي من أبرز الكليات التي يقبل عليها طلاب القسم العلمي، عند تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويوجد في مصر 6 كليات علاج طبيعي حكومية، إذ أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2022، التي تضمنت الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي، في مختلف الجامعات.

تنسيق كليات العلاج الطبيعي 2022

1- الحد الأدنى للقبول في كلية علاج الطبيعي - جامعة كفر الشيخ 374 درجة.

2- الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعي - جامعة القاهرة 373 درجة.

3- الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعي - جامعة بنها 373 درجة

4- الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعي - جامعة جنوب الوادي 372 درجة.

5- الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعي - جامعة السويس 372 درجة.

6- الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعي - جامعة بني سويف 372 درجة.

لا توجد أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية

اكتمل العدد المتاح للطلاب الراغبين في كليات الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي الحكومية في المرحلة الأولى 2022، ولا يوجد أماكن شاغرة بهذه الكلية على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانية.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 2022، للقبول بالجامعات بلغ حتى منتصف اليوم، 7 آلاف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني، للالتحاق للعام الجامعي المقبل.

ويتاح للطالب تسجيل 75 رغبة عبر الموقع الإلكتروني مع إمكانية تعديل الرغبات، حتى الساعة 7 مساء يوم الإثنين المقبل، الموافق 22 أغسطس الجاري.

ويتاح للقسم العلمي في المرحلة الثانية 1032 كلية حكومية، من بينها كليات: الطب البيطري، ومعاهد التمريض، كليات العلوم «لشعبتي رياضة وعلوم»، الزراعة، الجامعات التكنولوجية، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد والعوم السياسية، وكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة فضلا عن الكليات النظرية بمختلف الجامعات.

كما يتاح للقسم العلمي، كليات الألسن، كليات الآثار، كليات الإعلام، وباقي الكليات النظرية، فضلا عن كليات التخطيط العمراني، كلية الفنون التطبيقية، كليات الفنون الجميلة - عمارة، الجامعات التكنولوجية.