«الجنايات» تنطق بالحكم على متهم في قضية «خلية متفجرات المطرية».. اليوم

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأربعاء، بالحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية متفجرات المطرية».

هيئة المحكمة

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، الجلسة الماضية، إعادة محاكمة المتهم لجلسة اليوم الموافق 31 أغسطس للنطق بالحكم.

حكم غيابي بالسجن المؤبد

وأصدرت محكمة الجنايات، في وقت سابق، حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد ضد المتهم في تلك القضية «خلية متفجرات المطرية»، والذي قام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته بعد القبض عليه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

التهم الموجهة للمتهم بعد استجوابه

وشرعت النيابة العامة بعد القبض على المتهم في سؤاله، ووجهت له العديد من الاتهامات والتي كان من ضمنها قيامه بإمداد الجماعة الإرهابية بالمواد المفرقعة والذخائر، والقذائف الصاروخية والآر بي جي، وهي تستخدم في الأعمال الإرهابية.

محاكمة جنائية عاجلة

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق، قد أحال عدد 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد القبض عليهم وانتهاء التحقيقات معهم، وذلك لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية، وآر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدر السلم العام.