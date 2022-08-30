«حياة كريمة» في الفيوم تطلق مبادرة لدعم الصناعات والسيدات المنتجات

قال المهندس محمد عمر مكرم منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة الفيوم، إنّ مبادرة «ابدأ» معنية بدعم الصناعات والتمكين الاقتصادي للشباب، حيث ينزل الشباب للمناطق الصناعية بناءً على كشوف تأتي من هيئة التنمية الصناعية تشير لتعثر بعض المصانع بمجال معين أو استخراج تراخيص أو الحاجة؛ لدعم ما أو تعرض أحدهم للتعثر.

وأضاف أنّ فريق المتطوعين يفحص هذه المصانع على أرض الواقع، ويملأ الاستمارات، ويستخرج ما يمكن تقديمه لصاحب المصنع، وتكون الأولوية للمصانع الناشئة حديثًا وتكون متعثرة، ومصانع الشباب بحيث يتم تقديم دعم حقيقي للمتعثرين.

يوجد عدد من المصانع غير المقننة ويتم تقنين أوضاعها

وأضاف منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم» مع الإعلامية أسماء يوسف، والإعلامية آية جمال الدين، أنّه يوجد عدد من المصانع غير المقننة ويتم تقنين أوضاع هذه المصانع، وهناك بعض المصانع يريد زيادة خط الإنتاج الخاص به، ويتم تزويد الدعم المالي الخاص به ليزيد خط إنتاجه، وأي مجال مساعدة فعلية تقدّم لصاحب المصنع.

دعم السيدات اللائي يعملن بمهن الحرف اليدوية

وشرح منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، أنه كان يوجد مصنع للأقمشة تم دعمه وتم زيادة خط إنتاجه، وكان هناك مصنع آخر بمحافظة الفيوم أيضا لديه مشكلة قانونية تم حلها له وتقنين وضعه، مشيرًا إلى أنّ السيدات اللائي يعملن بمهن الحرف اليدوية والتطريز تم دعمهن وتدريبهن ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة، واستهداف أكثر من 400 سيدة الفترة الماضية، وتم تدريبهن من أجل تنمية الحرف اليدوية وتم تدريبهن على التمكين الاقتصادي؛ ليزيد دخلهن.