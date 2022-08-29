برلمانية: مبادرة «حياة كريمة» تعمل على تنمية الإنسان من خلال التوعية

انطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في عام 2019، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، في المناطق الأكثر فقرًا، وتبذل المؤسسة، جهدًا كبيرًا بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

وقالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن حياة كريمة مشروع قومي بمعنى الكلمة، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تغير في المستوى المعيشي والثقافي والمعرفي، لا يكون مشروع بالمعنى القومي.

مبادرة «حياة كريمة» مشروع قومي

أوضحت «الديب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن حياة كريمة مشروع قومي يجر عملية تغير للبنية التحتية والمباني والمدارس والمستشفيات، وكل الخدمات التي يحتاج إليها الانسان، حيث أنه كان هناك أماكن تعيش في حالة حرمان لسنوات طويلة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع «حياة كريمة»، بمثابة إعادة حياة لمواطنين يعيشون لسنوات طويلة على هامش الاهتمام، خاصة أن المبادرة لا تتوقف عند البنية التحتية من كهرباء ومياه وغاز ومدارس ومستشفيات، لكنها توفر كل الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين من شهر عقاري، إلى مكاتب بريد.

وأكدت «الديب»، أن أبرز ما تقوم به مبادرة حياة كريمة، أنها تعمل على تنمية الإنسان من خلال التوعية ودخول المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن له فارق كبير ومهم، خاصة أن البؤر الإرهابية لا تنجذب إلا إلى الأماكن التي بها حرمان من الحياة.

حياة كريمة من أهم العناصر لمحاربة الإرهاب

وأشارت نشوى الديب، إلى أن الإنسان السائم عن الحياة، يمكن استقطابه بسهولة نحو الإرهاب، وبالتالي حياة كريمة من أهم العناصر لمحاربة الإرهاب، لأنها تبني الإنسان كما يتم البناء في البنية التحتية والخدمات بشكل عام، وهى تنفذ منظومة متكاملة لتغير الإنسان المصري، ووضعه على طريق الجمهورية الجديدة.

حياة كريمة طريق نحو الجمهورية الجديدة

وتابعت: «احنا في طريقنا إلى الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة وممتدة بسرعة شديدة، كان يحتاج إليها جميع الشعب المصري منذ عشرات السنوات»، بكل تأكيد السنوات المقبلة، ستكون تعويض ورد اعتبار لسنوات عاشها الشعب المصري، وهو يحتاج إلى الدخول في حياة بشكل جيد ومختلف.

ووجهت عضو مجلس النواب الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «ربنا منح الشعب المصري رئيس محب للوطن، وقائد عظيم، قدر يشعر بالمصريين، خاصة أن المشاريع القومية التي تنفذها الدولة، تمتد في جميع المجلات، وهذا سيوفر الخير لجميع الشعب المصري».