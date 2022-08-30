تفاصيل تجربة الـ«التاكسي الذكي» في شرم الشيخ.. كاميرا داخلية وميكروفون

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ أصبحت مؤمنة بنسبة 100%، بعد استكمال الأعمال التي تجري لتطوير المدينة قبل انطلاق قمة المناخ نوفمبر المقبل.

وأكد المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى إقامة مركز الرصد الأمني بتكلفة تتعدى 30 مليون على مساحة 1500 متر مربع، بالإضافة إلى عمل منظومة كاميرات بانوراميه يقدر عددها بنحو 256 كاميرا لمراقبة المدينة بالكامل، مشيرًا إلى أنه جار تحويل جميع سيارات التاكسي لتصبح ذكية مزودة بأنظمة مراقبة، وأجهزة تتبع ودفع إلكتروني، وسيجري ربطها إلكترونيا بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ.

تأمين السياح

وشدد المحافظ على أن منظومة الكاميرات الجديدة تراقب كل الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة، بالإضافة إلى الطرق السريعة، ومتصلة بمركز الرصد الأمني، لمتابعة الأوضاع داخل المدينة وعلى الطرق السريعة والتدخل في حالة حدوث أزمة.

وأضاف أن مدينة شرم الشيخ تتحول إلى مدينة خضراء بمعني الكلمة، ويجري تطوير وتحديث المنظومة الأمنية لتصبح المدينة تحت السيطرة بهدف الحفاظ على السياح والمواطنين.

ولفت إلى أن نسبة التنفيذ في مركز الرصد الأمني بلغت نحو 80%، وسوف يجري افتتاحه نهاية سبتمبر المقبل.

تشغيل أول تاكسي ذكي

وأوضح إن جميع سيارات التاكسي في شرم الشيخ أصبحت خضراء، تعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه جرى تجريب تشغيل أول تاكسي ذكي بمدينة شرم الشيخ، لتطبيق التجربة على كل سيارات التاكسي العاملة بالمدينة وعددها 717 سيارة تاكسي.

وأضاف أن التاكسي الذكي عبارة منظومة متكاملة تضم عدة أجهزة، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة عبارة عن جهاز تتبع GPS، لتحديد خط سير السيارة، وكاميراتان داخلية وخارجية لمراقبة التاكسي، وميكرفون لتسجيل كل ما يدور داخل السيارة، بالإضافة إلى وحدة دفع إلكتروني عن طريق أجهزة الـPOS للسداد بالفيزا أو من خلال الكروت الذكية.

717 سيارة تاكسي بشرم الشيخ

مدينة شرم الشيخ بها 717 تاكسي أجرة جرى تحويلها بالكامل للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا عن الوقود العادي لتقليل نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقال اللواء خالد فودة إن تكلفة تحويل التاكسي ليصبح ذكيًا حوالي 18600 جنيه، ويجري دفعها بالقسط دون فائدة عليى مدار 6 سنوات ودون مقدم، وسوف يجري تطبيق منظومة التاكسي الذكي على كافة سيارات الأجرة لتصبح جميع سيارات التاكسي ذكية قبل انطلاق قمة المناخ نوفمبر المقبل.