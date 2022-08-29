مشروعات شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ.. مبان صديقة للبيئة ومحطات طاقة شمسية

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا عن مشروعات مدينة شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ، إذ من المننتظر أن تستضيفها في نوفمبر من العام الجاري.

وشهدت مشروعات شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ، إنشاء مباني صديقة للبيئة، منها مبنى مجلس المدينة المحلي وتطوير الحديقة المركزية التي تقع على مساحة 110 آلاف متر مربع، وتطوير المركز التجاري والمجمع البنكي.

3 محطات للطاقة الشمسية

من المشروعات أيضا، إنشاء 3 محطات للطاقة الشمسية، وإنشاء محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مشروع مصر القديمة بمنطقة السوق التجاري القديم، ومشروع رفع كفاءة وتطوير مضمار الهجن الدولي.

وشهدت مدينة شرم الشيخ أيضا، مشروع إنشاء مسجدي دهب ونويبع ومشروع التطوير الشامل لمحيط مسجد الصحابة بالسوق القديم.

لجان مشتركة بين السياحة والاتصالات

كانت وزارة السياحة، أعلنت أنها ستقوم بتسيير لجان مشتركة من ممثلي الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للمرور على فنادق شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر2022.

وتستهدف اللجان متابعة موقف رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات وقياس كفاءة الشبكة الداخلية، طبقا للمواصفات العالمية المطلوبة، بالإضافة إلى موقف التعاقدات المقررة تطبيقا لقرار وزير السياحة والآثار رقم 43، الذي صدر بتاريخ 26 فبراير الماضي.

وأكد علاء عقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجان تأتى في إطار تفقد الوزارة أعمال تطوير فنادق مدينة شرم الشيخ، استعدادا لمؤتمر المناخ العالمي في دورته 27 الذي تستضيفه في نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع حضور 30 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم.