تنسيق كلية الآثار 2022.. اعرف الأقسام ومجالات العمل

يبحث الكثير من الطلاب، عن تنسيق كلية الآثار 2022، حيث تشمل 4 أقسام وهي الآثار المصرية القديمة، اليونانية الرومانية، الإسلامية أو القبطية والترميم، بحسب ما كشفه الدكتور محمد عبداللطيف، أستاذ الآثار المصرية القديمة ومساعد وزير الآثار السابق.

أقسام وتخصصات كلية الآثار

وأضاف «عبد اللطيف» لـ«الوطن»، أن قسم الآثار المصرية القديمة يهتم بدراسات التاريخ والآثار والحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعوني والأسر المصرية القديمة تحديداً الأسرة 30، وقسم الآثار اليونانية الرومانية مهمته الحديث عن فترة زمنية أخرى في تاريخ مصر وهو عصر الملك الروماني ويبدأ منذ نهاية الأسرة 30 وحتى نهاية العصر الروماني.

وتابع: «هناك قسم آخر يسمي قسم الآثار الإسلامية أو القبطية ويتحدث عن مصر منذ الفتح الإسلامي حتى قيام ثورة يوليو 52، وقسم الترميم الذي يكاد يكون مشترك بين الأقسام الأربعة ويهتم بترميم الآثار بين الفترات الزمنية كلها، وتختلف دراستهم وتعتبر النواحي العلمية أكبر لدراستهم المواد والأحجار وأصول الترميم والمواد الكيميائية والتركيبات، وكل هذه الأقسام تتحدث عن مصر ليس من ناحية التاريخ فقط وإنما من ناحية الحضارة والآثار والتاريخ والفنون وتاريخ الفن».

مجالات العمل بكلية الآثار

وأكد أن مجالات سوق العمل تتمثل في المواقع الأثرية أو وزارة الآثار أو شركات المقاولات في مشروعات الدراسات الأثرية وأعمال الترميم أو العمل في التعليم وتدريس مادة الدراسات الاجتماعية أو التاريخ.

كيف تؤهل كلية الآثار الطالب لسوق العمل

وأوضح أستاذ الآثار المصرية القديمة، أن الكلية تضيف للطالب المهارات المطلوبة والمقررات الدراسية، مشيراً إلى أن بعض كليات الآثار لها مشروعات حفائر مثل «أثار القاهرة»، التي لها بعثة خاصة بها بالتنقيط بمدينة المنيا، وأنه يجب توفر معامل للترميم يتدرب من خلالها مختلف الطلاب، بالإضافة لوجود معامل لغات أجنبية لتدريب الطلاب على اللغات خاصة أن علم الآثار في الأصل كان أجنبيا وبالتالي فإن المنشورات العلمية الأجنبية أكثر من العربية، وتعليم مهارات الكمبيوتر والحاسب الآلي، وهو ما يؤهل الطالب لسوق العمل المتغير سواء في وزارة الآثار أو في شركة المقاولات أو العمل في التعليم.

تنسيق كلية الآثار 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال موقعها الرسمي، عن تفاصيل تنسيق كلية الآثار 2022، موضحة أن الكلية تقبل الشعبة الأدبية والعلمية بشقيها «رياضة وعلوم».

تنسيق كلية الآثار لطلاب الشعبة الأدبية

- كلية الآثار جامعة دمياط 326 درجة.

- كلية الآثار جامعة عين شمس 324 درجة.

- كلية الآثار جامعة القاهرة 323 درجة.

- كلية الآثار ولغات جامعة مطروح 320 درجة.

- كلية الآثار جامعة الفيوم 319 درجة.

- كلية الآثار جامعة أسوان 318 درجة.

- كلية الآثار جامعة الأقصر 317 درجة.

- كلية الآثار جامعة سوهاج 316 درجة.

- كلية الآثار جامعة جنوب الوادي 315 درجة.

تنسيق كلية الآثار لطلاب الشعبة العلمية

- كلية الآثار جامعة دمياط 328 درجة.

- كلية الآثار جامعة القاهرة 324 درجة.

- كلية الآثار جامعة عين شمس 324 درجة.

- كلية الآثار جامعة أسوان 323 درجة.

- كلية الآثار جامعة الأقصر 321 درجة.

- كلية الآثار ولغات مطروح 321 درجة.

- كلية الآثار جامعة الفيوم 318 درجة.

- كلية الآثار جامعة جنوب الوادي 311 درجة.

- كلية الآثار جامعة سوهاج 310 درجة.