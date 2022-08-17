نتيجة تنسيق كلية الآثار جامعة الأقصر 2022.. الأقسام ونظام الدراسة

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق كلية الآثار جامعة الأقصر 2022، بمجموع 317 درجة، وذلك لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

نتيجة تنسيق كلية الآثار جامعة الأقصر 2022

وزادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن نتيجة تنسيق كلية الآثار جامعة الأقصر 2022، باعتبارها أحد كليات القمة التي يبحث عنها الطلاب بشكل مستمر.

وتستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع الكليات، ومن بينها نتيجة تنسيق كلية الآثار جامعة الأقصر 2022.

أقسام كلية الآثار جامعة الأقصر ونظام الدراسة

وفقا للموقع الرسمي لكلية الآثار جامعة الأقصر، الموجودة بمنطقة العوامية شارع المدارس، الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية بنظام الساعات المُعتمدة وبها 3 أقسام، هي: ترميم، مصري، وإسلامي.

يذكر أن كلية الآثار، جرى إنشاؤها عام 2016، لتضيف لمحافظة الأقصر، أكاديميين في المجالات الأثرية المختلفة، إذ اشتركت الكلية في العمل في البعثات الأجنبية العاملة في التنقيب عن الآثار بالبر الغربي، كما شاركت الكلية في إظهار الالوان الموجودة بأعمدة معبد الكرنك.