تنسيق كلية الآثار 2022 المرحلة الأولى.. اعرف الحد الأدنى بكل الجامعات

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل تنسيق كلية الآثار 2022 المرحلة الأولى، اليوم في مؤتمر صحفي، موضحاً أنه توجد أماكن شاغرة بالكلية في تنسيق المرحلة الثانية التي تنطلق غداً الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري، لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة فقط.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تنسيق كلية الآثار 2022 المرحلة الأولى متاح الآن على رابط التنسيق، ويمكن للطلاب الحصول عليه برقم الجلوس والرقم السري، مشددة على ضرورة طباعة بطاقة الترشيح وتسليمها للكلية.

الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار 2022

- كلية الآثار جامعة دمياط 326.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة عين شمس 324.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة القاهرة 323.0 درجة.

- كلية الآثار واللغات جامعة مطروح 320.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة الفيوم 319.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة أسوان 318.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة الأقصر 317.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة سوهاج 316.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة جنوب الوادي 315.0 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 246 درجة، والشعبة الأدبية 238 درجة، موضحة أنه توجد أماكن شاغرة بالكليات النظرية لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، وأماكن شاغرة بكليات التربية لطلاب الشعبة الأدبية.

عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى

ونوهت الوزارة، أن عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى بلغ 37989، وعدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية بلغ 79209، والإجمالي للشعبتين العملية والأدبية بلغ 117197، وتخلف 560 طالبا وطالبة.