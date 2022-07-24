بعد قليل.. إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية داعش العجوزة»

تنظر الدائرة الثالثة، بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش العجوزة».

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، لجلسة اليوم الأحد؛ لإحضار المتهم وضم ملف القضية.

تولي قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، قيام كل من مصطفى عبدالهادي سعيد، أحمد محمود فتحي، محمد علي عبدالحكيم، محمد أسامة فاروق، حسين عبدالتواب، كريم طارق إبراهيم، محمد منصور جابر، أنور سلامة محمد، عبدالرحمن إبراهيم، مصطفى جمال عبدالمطلب، عبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض، بتولي قيادة جماعة إرهابية.

تعطيل أحكام القوانين والدستور

وأضافت أوراق القضية، أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى عام 2017، تولي المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية تدعو إلى الإخلال بالنظام وتعريض حياة المواطنين وسلامة المجتمع ومصالحه للخطر، فضلا عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، وتعطيل أحكام القوانين والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالأمن القومي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار إلى أن المتهم الأول مصطفى عبدالهادي سعيد تولى تأسيس جماعة إرهابية وإدارتها والتي أُطلق عليها «داعش»، وهي جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا «فرد خرطوش»، بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن العام، لارتكاب جريمة إرهابية.