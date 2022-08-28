«الداخلية» في أسبوع: مقتل 4 عناصر خطرة وضبط 557 آخرين و996 قطعة سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط - بورسعيد - الدقهلية» ، السحر والجمال بنطاق محافظتي «الشرقية والإسماعيلية» أسفرت عن ضبط 104 متهمين، وبحوزتهم 74 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 44 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 57 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ 5588 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 319 قضية متنوعة.

ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 19 متهما ارتكبوا 5 حوادث.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مقتل 4 عناصر وضبط 557 عنصرا آخرين بنطاق مديريات أمن الجيزة – أسيوط – الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية – المنيا – الشرقية – دمياط – السويس – جنوب سيناء – القليوبية – قنا – سوهاج – الإسكندرية – المنوفية – بورسعيد – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – البحيرة – الفيوم – الوادى الجديد – بنى سويف - مطروح، وبحوزتهم 279 قطعة سلاح ناري – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة ، وجدير بالذكر أن عددا من المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة – سلاح – مخدرات – شروع في قتل.

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 996 قطعة سلاح نارى أبرزها جرينوف - 85 بندقية آلية – 134 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 52 مسدس – 723 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 115خزينة.

ضبط 1601 قطعة سلاح أبيض.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهما اعترفوا بارتكاب 12 حادث سرقة متنوع.

ضبط 95 قضية أحداث.

ضبط 34 سيارة مبلغ بسرقتهم.

كشف غموض 87 حادثا متنوعا، أبرزها حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 125 متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ 500249 حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

1852 حكم جناية .

181928 حكم حبس.

245964 حكم غرامة.

70505 مخالفة.

في مجال الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية:

ضبط 40 قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت 3269 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 441315 جنيه.

ضبط 44 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 1001412 لتر.

ضبط 11322 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 2700٫121 طن و 2٫632 كيلو جرام سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط 296 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت 1198,02 طن - 347170 ألف عبوة غذائية – 143536 قطعة ، وكذا ضبط 80 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 38,32 طن أرز – سكر – 930 لتر زيت طعام – 3006 قطع – 2000 رغيف خبز – 1004 بطاقات تموينية – 2 ماكينة صرف.

ضبط 4226 قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت 7,200 طن – 100 قطعة.

ضبط 4 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت 610,500 طن.

ضبط 2544 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت 640,330 طن – 8000 عبوة – 1778 قطعة.

ضبط 172 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت 14548 عبوة.

ضبط 3 قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء .. بمضبوطات بلغت 49 طن.

ضبط 193 قضية استيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها 392,222 طن – 1001412 لتر – 930 عبوة -11928 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.

ضبط 5 قضايا فى مجال التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية .. بمضبوطات بلغت 38 طن و110 كيلو جرام أقماح.

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط 83241 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 69,905,811 مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى:-

ضبط 1722 قضية فى مجال التهرب الضريبى: ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين بمبالغ مالية بلغت 2,654,994,012 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,105,009 مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة:-

ضبط 39 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 110,479,018 مليون جنيه .. أبرزها:-

ضبط عدد 28 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة عملات محلية – أجنبية بما يعادل 61,907,018 مليون جنيه.

قضايا النقل والمواصلات :

ضبط 1565 قضية متنوعة ، أبرزها جرائم سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة.

قضايا المصنفات:

ضبط 292 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : 138 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 8 أبرزها وحدة معالجة مركزية - هارد ديسك – كاميرا – مايك صوت – كارت صوت ، وكذا ضبط 154 قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 3500 تمثلت فى كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة، وكتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

ضبط 1458 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة ، وكذا ضبط 1725 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و 605 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و 278 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و 136 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين 991 لنش سياحى.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط 1446 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم الآتى:-

كمية من مخدر البانجو ، وزنت 342,452 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 268,270 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين، وزنت 39,178 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت 11,591 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس الشابو ، وزنت 7,852 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو ، وزنت 7٫65 كيلو جرام

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت 250 جراما.

عدد 15٫118 ألف قرص ترامادول مخدر.

عدد 11,272 ألف قرص مؤثر مخدر.

عدد 409 أقراص كبتاجون مخدر.

ضبط قضية غسل أموال بلغت إجمالياً قرابة 18 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 32 مليون جنيه.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 268 قضية بإجمالى 278 متهما .. بمضبوطات بلغت 22 طن و 383 كيلو جراما و500 جرام.

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 991439 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 279935 مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع 335 سيارة - 59 دراجة نارية.

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط 18956 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس الخوذة.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد 49 مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 165 من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات.

فحص 173 مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد 9 مركبات لشروط لصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4059 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 206 سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية الفلاشر أو الصوتية السارينة الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد 1163 مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد 1442 مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط 3882 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد 3976 مخالفة ملصقات.

ضبط عدد 41 محل لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية ، ضبط عدد 160 أجهزة صوتية ، ضبط عدد 466 أجهزة ضوئية ، ضبط عدد 1031 ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط 21 قضية تهريب بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية ، وكذا 49 قضية متنوعة من أبرزها دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية.

فى مجال الأمن السياحى

ضبط 1897 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.