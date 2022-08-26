وزير الإسكان: تنفيذ 2040 وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين» بـ6 أكتوبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 2040 وحدة سكنية بإجمالي 85 عمارة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط» بمدينة 6 أكتوبر، وبلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 60% بمساحات مختلفة، إضافة إلى جميع الخدمات، في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في خطة الدولة؛ لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد، وتناسب جميع شرائح الدخل.

توفير وحدات سكنية ذات طابع متميز بـ6 أكتوبر

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنّ المشروع يقع بالفاصل السكني الصناعي بمدينة 6 أكتوبر على مساحة إجمالية 70 فدانا، لافتاً إلى أنه تم اختيار موقع مميز للمشروع يطل على الطريق الدائري الأوسطي والطريق الشمالي، ويجاور عمارات الإسكان المميز 2000 قطعة بالمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسؤولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بموقع المشروع؛ لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات.

عرض موقف التنفيذ لجميع الأعمال

كما عقد المهندس عادل النجار، اجتماعًا للشركات العاملة بالمشروع بعد الجولة في مقر الجهاز؛ لمتابعة موقف التنفيذ، وبحث التحديات لدفع معدلات الأداء، بحضور جميع مندوبي شركات الإسكان والخدمات واستشاري المشروع.

وخلال الاجتماع، وعرض موقف التنفيذ لجميع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا، في إطار حرص الجهاز على سرعة الانتهاء من الأعمال؛ لتسليم الوحدات للمواطنين بجودة عالية.

وأكد المهندس عادل النجار، استبعاد وسحب الأعمال من الشركات التي لا تقوم بإنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، وبالجودة المطابقة للمواصفات الفنية المقررة، مشيرا إلى أنّ مشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة 6 أكتوبر يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.