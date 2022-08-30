ياسمين رئيس تكشف عن أقرب شخصية لها في الوسط الفني وأعمالها المقبلة

تفاعلت الفنانة ياسمين رئيس مع الجمهور، عن طريق إجابتها على أسئلة الجمهور، وذلك عبر خاصية «ask»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكشف عن أعمالها الفنية الجديدة.

ياسمين رئيس تكشف أعمالها الفنية المقبلة

ووجه أحد المتابعين، سؤالا لـ ياسمين حول أعمالها الجديدة خلال الفترة المقبلة، لترد قائلة: «بعد خطة مازنجز هكون في رمضان إن شاء الله».

وجاء سؤال آخر من المتابعين لـ ياسمين رئيس: «ممكن تعملي مسلسل في رمضان اللي جاي ؟»، لترد عليه الفنانة: «هعمل إن شاء الله بابا المجال».

أقرب شخصية لياسمين رئيس في الوسط الفني

وطلب منها أحد الجمهور الكشف عن أقرب شخصية لها في الوسط الفني، لتجاوب ياسمين رئيس قائلا: «دينا الشربيني».

مشاركة ياسمين رئيس في فيلم «خطة مازنجز»

ويعرض للفنانة ياسمين رئيس فيلم «خطة مازنجز»، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي، يتناول الفيلم قصة الشاب ماهر الذي يهوى تصوير الأفلام، ويقرر مع مجموعة من أصدقائه خطف طفل، وطلب فدية، ويتخفى ماهر في زي مازنجر أثناء تنفيذه عملية الخطف.

أبطال فيلم «خطة مازنجز»

ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، محمد رضوان، آلاء علي، جابر فراج، مصطفى البنا، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، ومن إخراج رامي رزق الله.