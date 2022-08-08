ياسمين رئيس: شخصية فاتن في «خطة مازنجر» شعبية عفوية قوية

تستعد النجمة ياسمين رئيس، لإطلاق فيلمها «خطة مازنجر» في دور العرض السينمائية خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعدما انتهت من تصويره حديثًا.

وكشفت ياسمين رئيس، تفاصيل الشخصية التي تُجسدها في فيلم خطة مازنجر، قائلة في بيانٍ صحفي، «أقوم بشخصية فاتن، وهي فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة».

أبطال وصُناع فيلم خلطة مازنجر لـ ياسمين رئيس

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم خطة مازنجر النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس تتعاون مع مصطفى شعبان في رمضان 2023

وكانت ياسمين رئيس، قد أعلنت مؤخرًا عن خوضها السباق الرمضاني 2023 بمسلسل «بابا المجال» للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل «ملوك الجدعنة».

وفي الوقت نفسه، تستكمل ياسمين رئيس مشاهدها في فيلمها «ضرب نار»، والذي تتصدر بطولته بجوار النجوم محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، مي سليم، ومن إخراج عمرو صلاح.

وقد خاضت ياسمين رئيس مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، والتي عُرضت في إطار حفلات موسم الرياض، وقد حققت المسرحية عروضًا كاملة العدد، وشاركها في البطولة النجوم دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.