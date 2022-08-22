تفاصيل «خطة مازنجر» قبل طرحه الخميس المقبل.. بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني

ينطق فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، في دور العرض السينمائي يوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، للمنافسة في موسم الصيف السينمائي، حيث تم الانتهاء من تصوير الفيلم الشهر الماضي.

قصة فيلم خطة مازنجر تدور في إطار كوميدي اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستالجيا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة «مازنجر»، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدي ساسبنس، من خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويحاولان الخروج من هذا المأذق فيتورطان في مشكلة أكبر.

برومو فيلم خطة مازنجر

كشف البرومو والبوسترات الدعائية الخاصة بالأبطال عن وجود شخصيات كارتونية شهيرة تعلق بيها الجمهور على مدار السنوات الماضية، حيث ظهر الأبطال وهم يرتدون ملابس هذه الشخصيات، إذ ارتدى حمدي الميرغني شخصية «أفروديت»، ومحمود حافظ شخصية «مازنجر»، وظهرت ياسمين رئيس بشخصية «فاتن» من نفس المسلسل الكرتوني، وبيومي فؤاد في شخصية «سوبر ماريو»، وظهر طفل في شخصية «سبايدر مان».

الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم يغنيها المطرب عمر كمال بمشاركة مازن المصري، وتحمل اسم «اليوم يومك» ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيي، وتوزيع هاني محروس، ومقرر طرحها على موقع «يوتيوب» مساء اليوم الإثنين.

أبطال فيلم خطة مازنجر

فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وحسام داغر، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيري ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى في أولى تجاربه الإنتاجية.