رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«جمعية رجال الأعمال»: موقف مصر في مفاوضات صندوق النقد قوي

كتب:

منى صلاح
11:08 ص | الثلاثاء 30 أغسطس 2022
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أكد الخبير المالي حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أنَّ مصر موقفها قوي في المفاوضات التي تجريها باحترافية شديدة مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الدولة تحاول تقليل مديونيتها من إصدار السندات الدولية، وبالتالي فإن احتياجنا لقرض الصندوق تراجع مقارنًة العام الماضي.

استثمارات دول الخليج في مصر

وأضاف في تصريحات صحفية، أن استثمارات دول الخليج في مصر عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، تقدر بحوالي 22 مليار دولار، مشيرًا إلى أنَّ موقف مصر في تفاوضها مع صندوق النقد ليس ضعيفاً منذ البداية.

دعم الصناعة والمصانع والشركات

وأوضح «حسين» أن مصر تدعم الصناعة والمصانع والشركات بأسعار فائدة «تفضيلية»، على الاقتراض والتمويلات، والفارق يتم رصده بالموازنة العامة وتقترحه الدولة ما يمكن أن نسميه دعم من الدولة بمبلغ أو مقدار معين، أما مستوى أسعار الفائدة في مصر سواء مرتفع أو منخفض فهو اختصاص البنك المركزي المصري فقط وهو الذي يقرر وحده دون غيره.

لا يوجد اختلاف كبير في أسعار الفائدة

واختتم الخبير المالي أنَّ الشهادات التي تصدرها البنوك بأسعار فائدة مختلفة، تتفاوت من بنك لآخر ولكنها في الغالب أعلى من سعر الكوريدور، وتكون خارج نطاق المبادرات التي تقل عن «الكوريدور»، موضحًا أنَّ سعر الفائدة يحدده البنك المركزي المصري والفارق مدعوم من الدولة، وبالتالي «الفارق» يأتي من الدولة أو الموازنة العامة للدولة وليس من البنك المركزي، ولا يوجد اختلاف كبير في أسعار الفائدة إلا فيما يخص «الدعم».

اقرأ المزيد:

تأسيس جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين لرفع حجم التبادل التجاري

رئيس جمعية رجال الأعمال: المصدرين المصريين ينافسون بعضهم في الخارج

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ضيف منال السعيد على "المحور".. اليوم

اليوم.. رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ضيف "نجوم الإدارة"

غدا.. وزير التموين يشارك في اجتماعات جمعية رجال الأعمال المصريين
منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.