«الأرصاد»: تحسن بأحوال الطقس على أغلب مناطق الجمهورية «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد تحسنا في حالة الطقس على أغلب المناطق الجمهورية، إذ أن الأجواء الصيفية مستقرة على أغلب الأنحاء بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط بالإضافة إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

هذه العوامل تجعل إحساسنا بالطقس خلال فترات النهار حار رطب

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «هذه العوامل تجعل إحساسنا بالطقس خلال فترات النهار حار رطب على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ولكن الأجواء في النهار تبقى شديدة الحرارة رطبة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء».

انخفاض خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس

وتابعت «غانم»: «خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة في ظل نشاط الرياح سرعاته ما بين 30 و40 كم على الساعة في أغلب مناطق الجمهورية، في الساعات الأولى من الليل يساعدنا على عدم الإحساس بنسب الرطوبة فنشعر بانخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة تماما على أغلب فترات الليل الموجودة في شمال البلاد، والمناطق الموجودة في جنوب البلاد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء الأجواء فيها مائلة للحرارة».