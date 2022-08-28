«الأرصاد»: أجواء حارة اليوم خلال ساعات النهار مع ارتفاع نسب الرطوبة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ البلاد ستشهد أجواءً حارة اليوم خلال ساعات النهار مع ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، إذ أنَّه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة في الظل 34 درجة على القاهرة.

وأكّدت الأرصاد، أنَّ اليوم يشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها، أنَّه من المتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة وتؤدي إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يحد من تأثير أشعة الشمس، فضلًا عن وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة على مدار اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد حالة من الاستقرار لتسجل ثباتًا نسبيًا في العظمى والصغرى، وجاءت تفاصيلها على هذا النحو:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 37 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 21

نويبع 40 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بني سويف 38 26

المنيا 38 26

أسيوط 39 26

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

إدفو 40 29

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27.