مصرع طفل غرقا داخل ترعة بالشرقية.. انزلقت قدماه وبلعته المياه

لقي طفل مصرعه، متأثرا بإصابته بإسفكسيا الغرق، إثر سقوطه في الترعة المارة أمام منزلهم في قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بتلقي المركز بلاغا بوفاة طفل يبلغ من العمر سنتين، غرقا، إثر سقوطه في ترعة بقرية الزوامل.

انزلاق قدم الطفل في الترعة

وتبين من التحريات، أن الطفل كان قد خرج من المنزل للهو في الشارع، لكنه توجه ناحية الترعة، وانزلقت قدماه، وتوفي إثر غرقه وإصابته باسفكسيا الغرق، ونقلت الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن.

يشار إلى أن القرية نفسها كان شهدت واقعة مأساوية، في الأيام الأولى من الشهر الجاري، حيث لقي طفل يبلغ من العمر نحو 4 سنوات، مصرعه غرقا، ليلحق بشقيقه الرضيع الذي توفي قبل شهر.

غرق شاب في بحر مويس

كان شابا عشرينيا، قد لقي مصرعه أيضا، في وقت سابق، إثر غرفه أثناء الاستحمام في بحر مويس في فاقوس.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة فاقوس، بلاغا بوفاة «السيد ح. م. م.»، بإسفكسيا الغرق، أثناء استحمامه في بحر مويس بفاقوس، هربا من حرارة الجو، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى فاقوس المركزي وتم التصريح بالدفن.