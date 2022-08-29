نسبة تفتيح القطن تتخطى 30%.. وبشائر بارتفاع المحصول في الشرقية

سموه الذهب الأبيض، وألفا له الأغاني، بسبب أهميته الكبيرة في الكثير من الصناعات، إذ حصل القطن المصري على أهمية عالمية، بسبب جودته العالية، ويشهد وفرة كبيرة في هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نسبة تفتيح القطن تخطت 30%.. وبشائر بارتفاع محصول الشرقية»، حيث ان المساحات المزروعة بالقطن في محافظة الشرقية، تخطت 56 ألف فدان، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضي، ببذور منتقاة من صنف جيزة 94، الذي يتميز بالنمو الثمري وغزارة الثمار والإنتاج.

زيادة 100% في زراعة القطن

قال المهندس فتحي حسين جمعة رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية في الزقازيق: «نسبة زراعة القطن هذا العام زادت عن السنة الماضية، والسنة المقبلة ستشهد زيادة أيضا، بسبب زيادة الإنتاج وتحقيق فائدة كبيرة الأرض، كما يحقق ربحا ماديا عاليا للفلاحين والمزارعين».

وأشار أحمد زكي مدير عام الإدارة الزراعية بالزقازيق، إلى أن نسبة زيادة المساحات المزروعة من القطن بلغت 100%، متابعا: «الفلاح ربنا كرمه السنة دي في القطن، وبإذن الله الجاي يبقى أحسن، وإن شاء الله السنة الجاية يبقى المزروع أكتر».

القطن في مرحلة التفتيح

ذكر التقرير، أنّ القطن حاليا في مرحلة التفتيح بنسبة 30%، وهو ما يتطلب المتابعة اليومية من قسم المكافحة في الزقازيق، لتوعية المزارع في الفترة المقبلة.