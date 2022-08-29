رئيس «الشرقية الأزهرية»: بدء أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني الخميس المقبل

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن طلاب منطقة الشرقية الأزهرية قدموا نموذجًا طيبًا في الالتزام بالتعليمات، وهم سر نجاح الامتحانات، ولهم نبذل قصارى جهدنا، موجها الشكر لكل من أسهم وشارك في نجاح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، والتي انتهت أعمالها اليوم الاثنين.

بدء أعمال التصحيح الخميس 1 سبتمبر

وأضاف «الجنيدي»، أنه من المقرر بدء أعمال تقدير الدرجات بمركز تصحيح منطقة الشرقية الأزهرية، اعتبارا من الخميس الموافق الأول من سبتمبر 2022.

الامتحانات في متناول الطالب المتوسط

من جانبه أشار الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة، أن امتحانات الدور الثاني كانت في متناول الطالب المتوسط، ما أدى إلى عدم وجود شكاوى من صعوبة الامتحانات، مشيدًا بالقائمين على الامتحانات وتوفيرهم كل سبل الراحة للطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر لكل من أسهم في نجاح امتحانات الثانوية الأزهرية بمعاهد الشرقية الأزهرية.

واختتم طلاب القسم العلمي امتحانات الدور الثاني بمادة الفيزياء، بينما أنهى طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم بمادة التاريخ.