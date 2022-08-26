ضبط 1400 شيكارة علف حيواني داخل مصنع بدون ترخيص في الشرقية

شنت إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية برئاسة أبو طالب صلاح الدين مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية بالمنطقة الصناعية بالزوامل.

ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف بدون ترخيص وتم تحرير المحضر رقم 16308 جنح مركز بلبيس ضد «ع.ا.ع» لعدم الترخيص وعدم إصدار شهادة من الزراعة بخلط الأعلاف وتم التحفظ على 1400 شيكارة تبن وشعير وعلف أرانب وعلف مواشي وعلف دواجن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيشية على الأسواق والمصانع

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.