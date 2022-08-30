تفاصيل فرص العمل ضمن مبادرة توظيف مصر.. مرتبات مجزية وبدون خبرة

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة كير مصر للتنمية عدد من الوظائف المتاحة من خلال مبادرة توظيف مصر التي تكشف عن إتاحة العديد من فرص العمل للشباب والخريجين.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، تفاصيل وظائف كشفت عنها وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك ضمن مبادرة توظيف مصر في عدد من الشركات والأماكن.

تفاصيل فرص عمل ضمن مبادرة توظيف مصر

وجاءت فرص العمل المتاحة كما يلي:

وظائف النساجون الشرقيون

وتطلب شركة النساجون الشرقيون للتعيين:

1- اخصائي بيع داخلي خبرة من 1 لـ2 سنة في مجال المبيعات.

2- مدير معرض خبرة من 7 لـ10 سنوات في مجال المبيعات.

مكان العمل: العياط

شروط الحصول على وظائف النساجون الشرقيون

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي «بكالوريوس أو ليسانس».

- يفضل السكن بالقرب من العياط الجيزة.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- الحقوق والمميزات: راتب أساسي بالإضافة إلى عمولة.

- عدد ساعات العمل 10 ساعات.

- عدد يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هـنا.

وظائف شركة هولدنج

- كما تطلب شركة سكاي هولدنج للتعيين.

- عمال وعاملات نظافة.

مكان العمل: العبور

- الشروط: بدون مؤهل «يجيد القراءة والكتابة».

- الحد الاقصى للسن 45 سنة.

- يتم قبول الذكور والإناث.

الحقوق والمميزات:

- راتب أساسي جيد.

- عدد ساعات العمل 10 ساعات.

- عدد يوم إجازة في الأسبوع.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هـنا.

كما يطلب تو اس 2S Home wear لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة للتعيين عمال مخازن.

مكان العمل: التجمع الخامس في منطقة الألف مصنع.

الشروط:

- مؤهل متوسط كحد أدنى.

- حد أقصى للسن 30 سنة.

شرط الانتهاء أو الإعفاء من التجنيد

الحقوق و المميزات:

راتب 3400 جنيه أساسي.

عدد ساعات العمل 9 ساعات.

يوم واحد إجازة في الأسبوع.

مواصلات لشارع التسعين.

تأمينات اجتماعية.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية من خلال الضغط هـنا

كما تطلب شركة Men's Club للتعيين مبيعات داخلي ولا يشترط الخبرة.

أماكن العمل:

أول عباس - مدينة نصر - وسط البلد - أكتوبر - الغردقة - كوم أمبو بأسوان.

الشروط المطلوبة

مؤهل فوق متوسط - عال.

ذكور وإناث.

الحد الأقصى للسن 35 سنة.

موقف واضح من التجنيد.

المميزات:

الراتب حسب الخبرة بعد المقابلة، بالإضافة إلى عمولة مجزية وبدل.

عدد ساعات العمل 8 ساعات، كما توجد فرص للترقي.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية من خلال الضغط هـنا.

كما تطلب شركة Majorel للتعيين ممثلي خدمة عملاء.

مكان العمل: التجمع الخامس- المعادي - مدينة نصر - اكتوبر - الشروق.

الشروط:

مؤهل عال.

يفضل خبرة في نفس المجال.

إنجليزي مستوى جيد.

حد أقصى للسن 28 سنة.

سكان القاهرة والجيزة فقط.

ذكور وإناث.

الحقوق والمميزات:

راتب جيد.

عدد ساعات العمل 8 ساعات.

يومين إجازة في الأسبوع.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية من خلال الضغط هـنا.