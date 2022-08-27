وظائف حكومية 2022.. أكثر من 400 فرصة بشركة الصرف الصحي بالقاهرة

أتاحت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى اليوم سحب ملفات التقديم للتعيين في وظائف حكومية 2022 داخل الشركة، ويستمر الحصول على ملفات التقديم حتى الخميس المقبل لأكثر من 400 وظيفة بعقد مؤقت متنوعة وفق احتياجات الشركة، وذلك من مقر مراقبة صيانة غرب القاهرة بشارع رمسيس.

وظائف حكومية 2022

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن وظائف حكومية 2022 ومن تلك الوظائف حاليا داخل القاهرة الكبرى، وظائف شركة الصرف الصحي حيث أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد كبير من السائقين وتحديدا النقل الثقيل، وأيضا وظيفة كاتب ومدخل بيانات وأمين خزنة وخدمات معاونة وعامل تشغيل مساعد، على أن يتم تقديم ملف التقديم للوظائف المعلنة بنفس مقر سحب الملف بداية من الثلاثاء الموافق 30 أغسطس حتى الخميس 8 سبتمبر، ومواعيد العمل من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا وعدم الاعتداد بأي ملفات تقدم بعد انتهاء موعد التقديم.

فرص عمل لأبناء القاهرة الكبرى

واشترطت شركة الصرف الصحي بالقاهرة في المتقدمين أن يكونوا من أبناء القاهرة الكبرى شريطة الإقامة لمدة عام قبل إعلان الوظائف ويكون مثبت في البطاقة الشخصية لأبناء القاهرة وشبرا الخيمة والجيزة والقلج والخانكة، ولا يتم التقديم إلا بعد الحصول على تطعيم فيروس كورونا ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى المتقدمين متابعة مواعيد الإعلان عن الاختبارات الشفوى والتحريرى والمقابلات والكشف الطبي بالنسبة للمستوفين للشروط من خلال الموقع لإلكتروني لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

سن المتقدمين للوظائف

وتضمنت اشتراطات التقديم على وظائف حكومية 2022 الخاصة بالصرف الصحي بالقاهرة ألا يتعدى سن المتقدم لوظيفة كاتب وأمين خزنة وعامل تشغيل وخدمات معاونة 30 عاما، أما وظيفة سائق لا يتعدى سن المتقدم للوظيفة 35 عاما من تاريخ إعلان المسابقة، فضلا عن ضرورة اجتياز الاختبارات المقررة من شفوي وتحريري والكشف الطبي، والموافقة على العمل بنظام الورديات والعمل في المواقع التي تحددها الشركة لمدة 3 سنوات على الأقل ، وعلى المتقدم إرفاق صورة الرقم القومي وشهادة الميلاد والمؤهل الدراسي وصورة رخصة القيادة لوظيفة سائق، وإيصال مرفق بالعنوان وموقف التجنيد وصور شخصية.