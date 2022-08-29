وظائف شاغرة في منشآت سياحية بالغردقة ومرسى علم.. مرتبات تصل لـ7 آلاف جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، برئاسة سعيد عبد الراضي، وكيل وزارة القوى العاملة، عن وظائف شاغرة للراغبين في العمل بمجال الفنادق بالغردقة ومرسى علم، بالتنسيق مع المنشآت السياحية، وذلك بمرتبات تبدأ من 2400 جنيه وتصل لـ 7 آلاف جنيه، وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرعاية حسن شحاتة، وزير القوى العاملة.

وظائف بالغردقة ومرسى علم

ومن جانبه، أعلن سعيد عبد الراضي، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، تلقي طلبات راغبي العمل في شغل وظائف المنشآت السياحية، وذلك بمكاتب عمل الغردقة ومرسى علم، لتوفير فرص عمل للشباب من أجل «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فرص عمل بمرتب يصل إلى 7 آلاف جنيه

وأضاف «عبد الراضي»، أن القوى العاملة وفرت 134 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية في مجال الفندقة، بالتنسيق مع المنشآت السياحية بالغردقة ومرسى علم للمؤهلات العليا والمتوسطة، خبرة وبدون خبرة، بمرتبات تبدأ من 2400 جنيه وتصل لـ7000 جنيه.

الوظائف المطلوبة في البحر الأحمر

وأوضح «عبد الراضي»، أن الوظائف المطلوبة هي «مضيف، مضيفة، مساعد مضيف، مساعد رئيس مطبخ، طباخ أول، طباخ ثاني، طباخ سخن، مدير تجهيز وتحضير، عامل تجهيز وتحضير، موظف استقبال، فرد أمن، عامل زراعة، مشرف غرف، فني تبريد وتكييف، فني معدات مطابخ، مشرف مرمات، إشراف داخلي، عامل سكن، عامل شاطئ، عامل نظافة ومنقذ».